В ГД назвали способ избежать взрывов бытового газа в жилых домах

Для профилактики взрывов бытового газа в жилых домах лучше всего использовать технические средства — газоанализаторы с функцией автоматического отключения, сообщила в беседе с «Радио 1» зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она предлагает устанавливать эти средства при проведении капремонта или при помощи субсидий.

В новых домах и ИЖС газоанализаторы ставят обязательно. То есть они либо предусмотрены проектом, либо те же сельские жители находят средства при возведении своих домов. А вот со старыми домами сложнее. Но вопрос можно решить несколькими способами, например, при проведении капремонта или при помощи субсидий, — сказала она.

По словам Разворотневой, как правило, причинами взрывов бытового газа в домах становятся неисправное оборудование, а также халатное поведение людей, в том числе граждан с нарушениями психики.

В случае с неисправным оборудованием поможет ужесточение административного контроля, включая осмотры газового оборудования и контроль деятельности управляющих компаний. При этом могут возникнуть сложности в отношении контроля самих граждан, которые заключают договоры с компаниями, чьи услуги стоят дешевле. Как правило, у таких организаций часто нет ни диспетчерской службы, ни квалифицированного персонала.

Но большая часть людей просто не заключает договоры. Заставить их сделать это достаточно сложно. Есть у нас постановление, которое даёт возможность отключить газ, но на практике мера не реализуется, — отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Ступино в 05:45 утра произошёл взрыв бытового газа, из-за чего пятый и четвёртый этажи были разрушены, а третий — повреждён. Местные жители рассказали, что взрывная волна была серьёзной. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что восстановление дома может занять от шести до восьми месяцев.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 3 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В офисе управляющей газовой компании проводятся следственные мероприятия.