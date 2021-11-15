В ГД назвали главную проблему вторичной переработки отходов

Главной проблемой сферы вторичной переработки отходов в РФ является отсутствие выстроенной цельной системы подобных предприятий, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя парламентского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов. Он отметил, что в стране «есть единичные робкие попытки», но всё часто сводится к тому, что раздельно собранный мусор «сваливают в одну кучу и везут сжигать». 15 ноября в РФ отмечается Международный день вторичной переработки отходов.

Арапов добавил, что у данной проблемы есть два пути решения, взаимно дополняющие друг друга. Во-первых, необходимо «просвещать людей», объяснять преимущества раздельного сбора и вторичной переработки, повышать культуру, «это работа вдолгую».

Мы можем не увидеть мгновенного результата, но со временем это принесёт ощутимую пользу. К примеру, наши сторонники делают из старых покрышек, которые поднимают со дна Байкала, покрытие для детских и спортивных площадок. Второй момент: нужно поощрять предпринимателей, которые занимаются вторичной переработкой. Здесь главный инструмент, который есть у государства, — налоговые льготы для экологичного бизнеса. Таким предпринимателям можно предоставлять кредиты на льготных условиях, — заявил собеседник.

Депутат Госдумы отметил, что по национальному проекту «Экология» (федеральный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами») к 2024 году планируется добиться утилизации около 40% всех отходов.

Для понимания, сейчас этот уровень не более 10%. При этом важно понимать, что сейчас по закону утилизацией называется и сжигание, и переработка. Нам нужно стремиться именно к переработке. Чем больше мы перерабатываем всего, что можно переработать, — тем лучше. Но от этого мы пока далеко. Если начнём сейчас перерабатывать в полном объёме хотя бы бумагу, картон и пластик, это уже станет большим шагом, — подытожил парламентарий.

Ранее стало известно, что в отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами не хватает специалистов. Для решения этой проблемы будет создано кадровое агентство.