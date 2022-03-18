В ГД назвали Дворковича «системным либералом» и раскритиковали «Сколково»

Депутат Госдумы (ГД) Олег Смолин в беседе с NEWS.ru назвал покинувшего пост председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича «системным либералом» и раскритиковал сам проект. Парламентарий подчеркнул, что инновационный центр не выдал желаемого результата. По словам спикера, условиями, созданными для «Сколково», необходимо обеспечивать все научные школы в России, и тогда удастся добиться «прорыва».

Условия, создаваемые для «Сколково», необходимы всем научным центрам России, и тогда мы получим прорыв в науке. Пока его нет, отставание от США и Китая по финансированию науки только растёт, указ президента [РФ Владимира Путина] № 599 от 2012 года хронически не исполняется в сфере финансирования в 2,5 раза. <...> Позиция системных либералов — изымать деньги из экономики и копить резервы. Поэтому у нас около $600 млрд в виде финансовых резервов и около 13 трлн в ФНБ. К 2024-му он должен был составить 23 трлн рублей. Теперь не составит — половина денег на территории потенциального противника. Выходит, что зря отнимали у науки и человека, — заявил первый зампредседателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Эксперт подчеркнул, что «возьми мы курс на крупные инвестиции в высокие технологии, нам бы не пришлось хвататься за голову из-за проблем не только с самолётами, но и с семенами картофеля».

Аркадий Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково», сообщение об этом опубликовано на сайте фонда. Он находился на этой должности с 2018 года. Отмечается, что бывший глава фонда сосредоточится на развитии образовательных проектов.

Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия выступает «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста руководителя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооружённых сил РФ на Украине. Источник в аппарате председателя партии заявил, что «Единая Россия» не принимала общего решения потребовать отставки Дворковича с поста главы фонда «Сколково» за то, что тот осудил спецоперацию РФ на Украине.