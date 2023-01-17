В России предложили забирать имущество у иноагентов В Госдуму направили инициативу об изъятии в пользу государства имущества иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с инициативой о конфискации имущества иноагентов в пользу государства. В тексте письма говорится о неправомерности критики ВС РФ со стороны медийных ли и иноагентов. По мнению представителей фонда, подобные действия содержат открытый призыв ко внутренним беспорядкам, передает ТАСС.

На территории РФ и за ее пределами находятся медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые по своим личным убеждениям или за денежное вознаграждение, поступающее от иностранных спецслужб, позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях вооруженных сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам, критикуя решения, принимаемые руководством нашей страны, — сказано в обращении.

В письме также говорится, что критика российских войск и представителей власти нарушает принципы нацбезопасности и социальной справедливости.

Директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов пояснил, что сотрудники организации предлагают разработать специальный правовой механизм, с помощью которого власти смогут конфисковывать, изымать и присваивать активы у иностранных агентов. Он отметил, что реализация данной инициативы станет «эффективным фильтром от необдуманных действий» для граждан, на чью позицию влияют западные СМИ и иностранные разведывательные службы.

Ранее Карабанов рассказал, что для обеспечения работ в тылу государственные власти имеют право на законных основаниях изымать все необходимое имущество. Специалист отметил, что к этому могут относиться квартиры, автомобили, акции, целые здания и так далее. Карабанов добавил, что сейчас Госдума разрабатывает новые правовые основания для выполнения госзаказов в тылу.