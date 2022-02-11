В Гатчине школьник выстрелил из пневматического пистолета в друга

Шестиклассник выстрелил из пневматического пистолета в ученика школы в Гатчине в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, пострадавший получил синяки и ушибы. Отмечается, что участники инцидента были друзьями.

10 февраля шестиклассник выстрелил в школе в Гатчине из пневматического пистолета в одного из учеников. У мальчика диагностированы гематомы туловища, — заявили агентству в правоохранительных органах.

По версии следствия, на перемене поcле четвёртого урока ученик шестого класса начал хвастаться перед друзьями пистолетом, поcле чего дважды выстрелил в одного из них. По факту инцидента ведётся проверка.

Ранее сообщалось, что пятиклассник в школе села Ленинское под Новосибирском случайно выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника и попал тому в лоб. В Минобразования Новосибирской области журналистам сообщили, что инцидент произошёл 19 января в Ленинской средней школе № 47 Новосибирского района во время урока физкультуры. Школьник отказался от занятий, когда остальные дети пошли на лыжах. В какой-то момент он решил пострелять и случайно попал в лоб однокласснику. После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать школу.