В Гамалеи пояснили, каких вакцин не коснутся тесты на фальшивые сертификаты

Тест на определение фальсификации сертификата о вакцинации не будет выявлять факт получения вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», поскольку их количество в обороте невелико. Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передаёт «Газета.Ru».

«КовиВак» и «ЭпиВакКорона» этим тестом выявляться не будут. По крайней мере «ЭпиВакКорона» применяется очень мало, это вообще не вакцина. Это несчастье, потому что она не эффективна. Она сделана так, что никакого иммунитета вакцина не вырабатывает. Если на «ЭпиВакКорону» будут брать поддельные сертификаты, тогда это то же самое, что прививаться этой вакциной, — сказал Альштейн.

Он добавил, что, хотя вакцина «КовиВак» и создана по всем канонам, она не прошла третью фазу исследований и не доказала эффективность. Кроме того, в больших количествах препарат не представлен.

В результате эти вакцины особого значения у нас не имеют. Они не повлияют на поддельные сертификаты, — заключил вирусолог.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании теста, позволяющего выявить непривитого человека с поддельным сертификатом о вакцинации от COVID-19. Он объяснил, что в случае фальсификации анализ крови не покажет наличие антител к мембранному белку аденовируса Ad26. По словам Гинцбурга, данный белок попадает в кровь после прививки «Спутником V» или «Спутником Лайт», а самостоятельно встречается у человека крайне редко.

Директор центра Гамалеи также рассказал, что у 80% россиян, попавших в реанимацию и заявлявших о пройденной вакцинации, антитела к белку аденовируса Ad26 не были выявлены.