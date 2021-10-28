В ФСБ заявили о разгроме экстремистов-праворадикалов, вербовавших молодёжь

В ФСБ сообщили о разгроме в Бурятии экстремистского сообщества праворадикалов, планировавших «акции прямого действия» против власти и приезжих. По данным Центра общественных связей ФСБ России, в структуру активно втягивали молодёжь, в том числе из учебных заведений республики.

Пресечена деятельность организованной группы экстремистской направленности из числа жителей Республики Бурятия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в организацию активно втягивались молодые люди, в частности студенты учебных заведений, в рядах которых продвигалась праворадикальная идеология. Организаторы сообщества задержаны.

На кадрах, опубликованных ФСБ, видно, что на месте деятельности группировки было обнаружено много оружия.

В отношении организатора и трёх активных участников структуры возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе» УК РФ, — подчёркивается в тексте сообщения.

Ранее в ФСБ сообщали об уничтожении в Мурманской области сторонника запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ. Он планировал совершить теракты на военных объектах региона.