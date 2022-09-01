В ФСБ сообщили о приговоре российским экстремистам ФСБ: суд вынес приговор четверым осужденным по делу об организации террористической ячейки

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил четверых жителей Ростовской области к тюремным срокам от 2,5 до 7,5 лет за организацию ячейки экстремистского сообщества «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщают ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

УФСБ России по Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Идеология «такфиризма» (обвинение в «неверии») дает теологическое обоснование в отношении «неверных», в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства — «халифата» на основе «шариата», непризнание действующих на территории России законов, — говорится в сообщении.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Игоря Гальперина и Егишу Макаряна к 7,5 и к 6,5 годам колонии строгого режима соответственно. Наталье Гальпериной назначили наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима с лишением права заниматься просветительской деятельностью, Амита Ширзаду — к 3,5 годам колонии особо режима с лишением права заниматься просветительской деятельностью в течение 1,5 лет.

Отмечается, что осужденные организовали деятельность ячейки на территории региона в 2020 году. Распространение радикальных идей они осуществляли во время личных встреч с мусульманами, а также с помощью мессенджеров и социальных сетей.

Ранее сообщалось о том, что В Джанкое и Ялте нейтрализована законспирированная ячейка террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена), деятельность которой координировалась с Украины. По данным силовиков, задержанные распространяли в России террористическую идеологию, а также вербовали местных мусульман.