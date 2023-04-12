Генерал ФСБ рассказал о деятельности украинских спецслужб в России Генерал-майор ФСБ Михайлов рассказал о большой базе вербовки у украинских спецслужб в России

Фото: СБУ

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал, что у украинских спецслужб, которые работают в России, есть большая база для вербовки. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что в России находится большое количество беженцев и не все из них приехали в страну «с добрыми намерениями». По словам Михайлова, украинские спецслужбы занимаются активной подрывной деятельностью.

Что касается украинских спецслужб, они, безусловно, ведут активную подрывную деятельность в нашем тылу — к сожалению, порой им это удается. У них в России есть большая база для вербовки — многие приехали к нам с Украины далеко не с добрыми намерениями. Их можно склонять к любым действиям, — пояснил генерал-майор.

Михайлов уточнил, что при этом Служба безопасности Украины (СБУ) и военная разведка не готовы брать ответственность за совершаемые теракты, как, например, убийство Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Эксперт связывает это с нежеланием портить имидж, из-за чего появление экстремистских организаций, которые заявляют о громких преступлениях, играет СБУ и украинской разведке на руку.

Ранее стало известно, что обвиняемая в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии теракта и устанавливается круг предполагаемых сообщников.