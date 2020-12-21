В ФСБ отреагировали на расследование Навального

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России прокомментировали видеоролик, опубликованный блогером Алексеем Навальным, на котором он разговаривает с человеком, представившимся сотрудником российской спецслужбы.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что материалы, опубликованные оппозиционным политиком, являются подделкой и направлены на дискредитацию ФСБ России и её сотрудников. Кроме того, подобное расследование было нельзя организовать без организационной и технической поддержки спецслужб иностранных государств.
В ФСБ заявили, что намерены провести проверку по фактам «расследования» Навального, по результатам будет дана «процессуальная оценка».
Как сообщал NEWS.ru, российский оппозиционный политик Алексей Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.
В своём Telegram-канале Навальный сообщил, что намерен передать запись разговора и имеющиеся материалы в правоохранительные органы.
Ранее оппозиционер рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.