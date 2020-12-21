В ФСБ отреагировали на расследование Навального

https://static.news.ru/photo/e47088ac-43b8-11eb-b1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России прокомментировали видеоролик, опубликованный блогером Алексеем Навальным, на котором он разговаривает с человеком, представившимся сотрудником российской спецслужбы.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что материалы, опубликованные оппозиционным политиком, являются подделкой и направлены на дискредитацию ФСБ России и её сотрудников. Кроме того, подобное расследование было нельзя организовать без организационной и технической поддержки спецслужб иностранных государств.

В ФСБ заявили, что намерены провести проверку по фактам «расследования» Навального, по результатам будет дана «процессуальная оценка».

Как сообщал NEWS.ru, российский оппозиционный политик Алексей Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.

В своём Telegram-канале Навальный сообщил, что намерен передать запись разговора и имеющиеся материалы в правоохранительные органы.

Ранее оппозиционер рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.