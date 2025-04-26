В ФСБ описали бомбу, с помощью которой был убит генерал Москалик ФСБ: убившая генерала Москалика бомба содержала болты и гвозди

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Взрывное устройство, с помощью которого был убит генерал Ярослав Москалик, было изготовлено из тротиловых шашек, а также болтов и гвоздей, использовавшихся в качестве поражающих элементов, говорится в опубликованном ФСБ ролике. Военнослужащий погиб во дворе своего дома в Балашихе в результате подрыва автомобиля.

В опубликованном ролике демонстрируются фрагменты СВУ, которые были обнаружены правоохранителями на месте инцидента. Кроме того, специалистам удалось найти ноутбук, с помощью которого за Москаликом следили из автомобиля, и мобильный телефон.

Также ФСБ сообщила о задержании некоего Игната Кузина, подозреваемого в подрыве автомобиля Москалика. На допросе мужчина признался, что за преступлением стоят украинские спецслужбы. Кузин также указал на то, что забирал бомбу из тайника по указанию вербовщиков.

Задержанный уточнил, что украинские спецслужбы связались с ним в апреле 2023 года. По словам Кузина, осенью он переехал в Москву и по указанию куратора готовил теракт. Кроме того, подозреваемый утверждает, что взрыв был произведен дистанционно куратором с территории Украины.