В ФСБ назвали способ передачи Сафроновым секретных данных

https://static.news.ru/photo/38dab570-c51a-11ea-b016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Федеральной службы безопасности не нашли признаков секретных сведений в публикациях бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом заявил его адвокат Иван Павлов.

Специалисты Института криминалистики ФСБ проанализировали публикации Сафронова и сообщили, что не нашли там признаков разглашения государственной тайны. Но журналист может публиковать не все сведения, которыми располагает. Это не означает, что в неопубликованных сведениях были секретные материалы, — сообщил ТАСС защитник.

По его словам, в ФСБ утверждают, что Сафронов передавал секретные данные при помощи программы для шифрования.

Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. Дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в госизмене. Фигурант свою вину не признал. Многие представители СМИ уже высказались в поддержку коллеги, в том числе журналисты кремлёвского пула.

Мосгорсуд 16 июля проведёт заседание, на котором поднимут вопрос обоснованности содержания Ивана Сафронова под стражей и рассмотрят апелляционную жалобу защиты бывшего корреспондента, писал NEWS.ru.