В ФСБ допустили, что умные очки можно считать шпионским устройством

Особенности умных очков от Facebook и Ray-Ban позволяют отнести девайс к устройствам для негласного получения информации, сообщили в ФСБ в ответ на запрос журналистов TJournal о том, можно ли считать их тайным шпионским устройством. Очки умеют записывать видео с двух камер и имеют индикатор, который включается при записи.

Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, — говорится в ответе службы.

В тексте сослались на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ. Однако в ФСБ отметили, что не уполномочены разъяснять действие российских законов.

Умные очки от Facebook и Ray-Ban показали 9 сентября. Устройство может записывать видео продолжительностью до 30 секунд через две встроенные камеры.

В 2018 году фермер Евгений Васильев Зауралья стал фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации: он купил GPS-трекер для отслеживания перемещения коровы. Эта история вызвала большой резонанс и дошла до президента Владимира Путина. После этого дело закрыли за отсутствием состава преступления, а закон изменили.