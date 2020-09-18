В ФПА рассказали о шансах Пашаева восстановить статус адвоката

https://static.news.ru/photo/4e68a206-f9c9-11ea-806e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев сможет попытаться возобновить статус адвоката через год. Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА РФ).

Как рассказал один из практикующих адвокатов, закон об адвокатской деятельности не регламентирует чёткий временной период, после которого можно пытаться вернуть возможность заниматься адвокатской деятельностью.

Закон фактически обозначает, что юрист может обратиться с личным заявлением о возобновлении статуса адвоката не ранее чем через год после решения совета, но только если ранее его статус был приостановлен. Сроки обращения в ситуации, когда адвокат был именно лишён статуса, законом не регламентируются. Тем не менее устоявшаяся практика такова — через год можно обращаться за возобновлением, — сказал собеседник РИА Новости.

При этом юрист считает, что шансов у Пашаева не так много, особенно «после такого общественного резонанса и вмешательства Минюста РФ».

Эльман Пашаев 18 сентября был лишён статуса адвоката Советом Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания. В Министерстве юстиции посчитали, что поведение Александра Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, при этом сам Пашаев заявил, что продолжит свою работу, но с делами, в которых не требуется статус адвоката, и отметил, что ему «развязали язык».