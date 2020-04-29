В форму военнослужащих МЧС введены каракулевые береты

Военнослужащие-спасатели МЧС смогут носить каракулевые береты. Приказ о введении нового головного убора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что берет из натурального каракуля серого цвета состоит из донышка, передней и задней стенок.
Спереди, в центре передней стенки берета размещается кокарда золотистого цвета, —
цитируетприказ ТАСС.
Отмечается, что в обмундировании спасателей останутся шерстяные береты «фирменного» для МЧС оранжевого цвета.
Как писал NEWS.ru по сообщению МЧС, информация, что сотрудники пожарной охраны в Москве испытывают проблем с нехваткой беретов, не соответствует действительности.
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