В форму военнослужащих МЧС введены каракулевые береты

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Россияне просят из-за ситуации с коронавирусом продлить дачную амнистию, предполагающую упрощенный порядок оформления прав на дачную недвижимость. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Есть в связи с коронавирусом от граждан пожелание — продлить дачную амнистию, — цитирует Бутовецкого ТАСС. Отмечается, что новая амнистия действует до 1 марта 2021 года. Предполагается, что за этот...