Общество

В форму военнослужащих МЧС введены каракулевые береты

19:41, 29 апреля 2020 10
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Военнослужащие-спасатели МЧС смогут носить каракулевые береты. Приказ о введении нового головного убора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что берет из натурального каракуля серого цвета состоит из донышка, передней и задней стенок.

Спереди, в центре передней стенки берета размещается кокарда золотистого цвета, — цитирует приказ ТАСС.

Отмечается, что в обмундировании спасателей останутся шерстяные береты «фирменного» для МЧС оранжевого цвета.

Как писал NEWS.ru по сообщению МЧС, информация, что сотрудники пожарной охраны в Москве испытывают проблем с нехваткой беретов, не соответствует действительности.

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