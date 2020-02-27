https://static.news.ru/photo/a0a78b0c-59f8-11ea-8c96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федерации профсоюзов рассказали, что день всероссийского голосования, 22 апреля, будет оплачиваемым выходным днём.

По словам главы федерации Михаила Шмакова, юридически 22 апреля является оплачиваемым, поэтому никто не заставит брать этот день за свой счёт. Однако те, кто работает сдельно, за него зарплату не получат, пишет РИА Новости.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ состоится 22 апреля.

Большая часть поправок, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касается социального блока и вопроса суверенитета государства. Сейчас рабочая группа активно их обсуждает, так как большинство регионов уже передали свои предложения в Совфед. В основном они составлены в письменной форме, писал NEWS.ru.