В ФНПР оценили слова Онищенко об отказе от зимних каникул

https://static.news.ru/photo/178ba3b4-3871-11eb-b623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

У многих людей есть планы на зимние каникулы, поэтому их гипотетическая отмена является нецелесообразной. А сам призыв к принятию соответствующих мер может быть лишь пиаром. Так на слова бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко отреагировал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее депутат заявил, что в России следует полностью отказаться от длинных новогодних выходных. По его словам, они плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику. Онищенко добавил, что прежде ситуация смягчалась тем, что жители мегаполисов на праздники улетали за рубеж, а в 2020 году такого не будет.

По мнению Шершукова, сама идея о том, что праздники можно «крутить» во все стороны, неправильная. У людей есть на эти дни определённые планы, поэтому в призывах об отмене каникул нет ничего, кроме пиара.

Я не видел исследований о влиянии этих праздников в худшую сторону на экономику. А сравнивать российскую ситуацию с западными странами не вполне корректно, так как там вместо новогодних праздников есть Рождество, которое россияне не отмечают, — цитирует Шершукова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников прокомментировал идею депутата Госдумы Геннадия Онищенко, предложившего отменить новогодние каникулы в России. Мясников назвал грядущие праздники единственным «светлым пятном» в жизни людей.