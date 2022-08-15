В ФМБА заявили об универсальных свойствах вакцины «Конвасэл» против COVID В ФМБА назвали «Конвасэл» почти универсальной вакциной против разных штаммов COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), специалисты которого разработали вакцину против коронавируса «Конвасэл», заявило о ее почти универсальных свойствах. По данным агентства, препарат эффективен против разных штаммов COVID-19, поскольку действует на ту часть вируса, которая менее подвержена мутациям, пишет РИА Новости.

Действие вакцины «Конвасэл» направлено на внутренний, нуклеокапсидный N белок вируса SARS-CoV-2, который высококонсервативен и менее подвержен мутациям, в отличие от поверхностного S белка, на который нацелены ранее созданные вакцины, и остается идентичным для существующих штаммов вируса. Это делает вакцину «Конвасэл» практически универсальной, — говорится в сообщении.

Вакцинация препаратом, который был зарегистрирован в марте 2022 года, дает стопроцентную выработку высоких титров специфических антител и формирует клетки памяти, указали в ФМБА. Специалисты уверены, что на создание аналога «Конвасэла» западным коллегам потребуется два-три года.

Ранее в Тюменской области стартовала масштабная прививочная кампания против коронавируса. Ее решили возобновить накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков. Тюменцам предлагают пройти процедуру вакцинации или ревакцинироваться препаратом «Спутник V».