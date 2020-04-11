В ФМБА рассказали о возросшем числе пациентов с коронавирусом

В Федеральном медико-биологическом агентстве России (ФМБА) отметили возросшее число больных, поступивших с коронавирусом и подозрением на него.
Как
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.
В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что медики выяснили, сколько времени переболевший коронавирусом продолжает быть заразным, а значит, опасным для окружающих.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен