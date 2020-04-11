В ФМБА рассказали о возросшем числе пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/92b102ac-7bf0-11ea-99eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Федеральном медико-биологическом агентстве России (ФМБА) отметили возросшее число больных, поступивших с коронавирусом и подозрением на него.

Как сообщили в ФМБА, за сутки в центры агентства поступило 347 пациентов. Всего общее число пациентов с подтверждённым диагнозом SARS-CoV-2 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек, из них 44 пациента находятся в реанимационных отделениях, 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выяснили, сколько времени переболевший коронавирусом продолжает быть заразным, а значит, опасным для окружающих.