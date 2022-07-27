В ФМБА оценили эффективность вакцины «Конвасэл» против штамма «кентавр» В ФМБА назвали вакцину «Конвасэл» эффективной против штамма коронавируса «кентавр»

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Вакцина против коронавируса «Конвасэл» эффективна в том числе против подварианта «омикрона» BA.2.75, известного как «кентавр», сообщил ТАСС руководитель аппарата советников Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России Сергей Аракелов. По его словам, препарат предотвращает в том числе развитие острого заболевания.

Клинические исследования показали, что вакцинация [препаратом] «Конвасэл» обеспечивает быструю элиминацию зараженных клеток на самых ранних этапах инфекционного процесса <...> при заражении любым штаммом, включая ВА.2.75, известный как «кентавр», — рассказал Аракелов.

Он пояснил, что механизм действия «Конвасэла» принципиально отличается от других вакцин, так как он основан на клеточном иммунном ответе к внутреннему N-белку вируса, а не на нейтрализующих антителах к поверхностному S-белку. По его словам, N-белок является практически общим для всех бета-коронавирусов и не изменился ни в одном из известных вариантов коронавируса.

Вакцина «Конвасэл» была зарегистрирована в марте этого года. Она предназначена для профилактики COVID-19 и вводится двукратно с интервалом 21 день. Среди противопоказаний людям от 18 до 60 лет значатся гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, беременность и период грудного вскармливания.