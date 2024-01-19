В ФКС опровергли приостановку членства России в Федерации киберспорта Президент ФКС Смит опроверг приостановку членства России в IESF

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит в комментарии NEWS.ru опроверг сообщения о приостановке членства РФ в Международной федерации киберспорта (IESF). Он объяснил, что секретариат IESF только пытается запретить россиянам выступать под флагом РФ, заменив его на символику IESF.

Здесь следует оговориться, что членство наше не приостановлено, мы все так же состоим в IESF. Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение — временное, и останется таковым оно до съезда Международной федерации, — добавил Смит.

Он подчеркнул, что ФКС действительно получила письмо, в котором секретариат IESF пишет о невозможности выступления россиян под национальным флагом. По его словам, решение IESF ожидаемо, так как большинство сотрудников секретариата организации — граждане Македонии, выступающие против РФ.

Глобально такие действия не повлияют на участие российских спортсменов, поскольку решение о нашем участии в международных турнирах принимает только съезд IESF, который отражает мнение большинства. Поэтому мы ожидаем, что ближайший съезд Международной федерации даст справедливую оценку таким действиям и снимет неправомерные ограничения, если они вообще будут иметь место, — подытожил Смит.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МОК занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам. Глава государства возмущен подходом организации к допуску атлетов на Олимпийские игры, который противоречит самой природе спорта. Он также обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности Игр.