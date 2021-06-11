В Федерации рестораторов призвали проверяющих «не зверствовать»

https://static.news.ru/photo/ab8aa7fc-cac2-11eb-8ec9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверки ресторанов на соблюдение ограничений из-за коронавируса действительно нужны, однако надзорным органам не стоит «зверствовать» в этом вопросе. Об этом NEWS.ru рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев.

Проверять надо, потому что, конечно же есть расслабленные рестораторы, которые уже давно сдвинули столы. Но зверствовать и закрывать заведение на 90 дней, я считаю, неправильно. Отрасль и так подорвана. Для того, чтобы вразумить неразумных рестораторов, есть другие методы, — подчеркнул он.

Эксперт предложил штрафовать руководство заведений или оставлять предупреждение и возвращаться с проверкой ещё раз позже. Если рестораторы после первой проверки не исправили нарушения, можно накладывать другие меры воздействия.

Не скрою, да, на рынке есть рестораторы, которые в принципе не понимают, что такое карантин и как соблюдать меры безопасности, просто полностью забивают на всё. И персонал работает без масок, и гостей не проверяют, не мерят температуру, — добавил он.

По его словам, в последнее время «рейды» проверяющих органов участились. При этом усиление проверок он считает обоснованным, потому что «народ расслабился, маски не носят».

11 июля глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк анонсировал увеличение проверок московских заведений.

Действительно, сейчас три дня выходных, и, как уже было сказано, количество проверок в Москве будет увеличено. <...> Напомню ещё раз о достаточно серьёзных штрафных санкциях к тем, кто эти требования не выполняет. В связи с этим мы планируем проверить достаточно большое количество предприятий, в том числе и летние веранды, — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что власти города приостановили работу нескольких заведений из-за нарушения дистанции на летних верандах.

За минувшие сутки в России выявлено 12 505 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с февраля. В Москве суточный прирост составил 5853 случая — максимум с середины января.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что к росту заболеваемости в Москве привела холодная и дождливая погода, из-за которой горожане вынуждены много времени проводить в закрытых помещениях.