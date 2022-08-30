В Федерации мигрантов оценили идею курсов русского для детей приезжих Президент Федерации мигрантов Коженов поддержал идею курсов русского языка для детей приезжих

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов поддержал идею главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о том, чтобы отправлять не владеющих русским языком детей мигрантов на годовые подготовительные курсы и только после этого зачислять в школу. Он рассказал «Газете.Ru», что идея подготовительных факультетов, способных помочь детям выучить язык, чтобы интегрироваться в российское общество, давно обсуждается в Совете по правам человека. Политик отметил, что аналогичная система уже существует для иностранных студентов высших учебных заведений.

Было бы очень неплохо сделать для школьников что-то аналогичное тому, что уже есть для иностранных студентов — так называемый подготовительный факультет. Они год изучают русский язык, живут в общежитии — это тоже плюс к адаптации и интеграции в России. Через год подфака они выходят и поступают в университет или куда планировали, — рассказал он.

Коженов добавил, что уровень владения русским языком при приеме детей мигрантов в образовательные учреждения не настолько важен, как уровень владения школьной программой. По словам политика, этот вопрос может быть гораздо сложнее, ведь преодолеть пробелы в знании языка может быть легче, чем пробелы в знаниях за два-три класса.

Валерий Фадеев ранее заявил, что детей мигрантов нельзя зачислять в школы без знания русского языка. По его мнению, сначала они должны пройти годовые языковые курсы. Кроме того, в СПЧ выступили против упрощенного предоставления российского гражданства мигрантам, работающим на восстановлении инфраструктуры в Донбассе и на подконтрольных России территориях Украины.