В Федерации мигрантов ответили на вручение повесток вместе с гражданством Коженов: вручение повесток вместе с гражданством нужно для постановки на учет

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Вручение повесток мигрантам при получении гражданства нужно для их постановки на воинский учет, рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Комментируя «Радио 1» ситуацию с иностранцами, которым выдали повестки вместе с российским гражданством в Санкт-Петербурге, он подчеркнул, что не видит «в этом какой-то сложности», и напомнил, что их не призывают.

Мигрантов не призывают, не мобилизуют, потому что у них нет компетенции. Если где-то им вручают повестки в военкомат, то я не вижу в этом какой-то сложности, потому что есть права и обязанности. Люди просто встают на учет, так как есть определенный порядок, — уточнил Коженов.

Эксперт пояснил, что в военкомате устанавливают, какое образование есть у человека, какие языки он знает. Также там выясняют, какими навыками, которые могут пригодиться, обладает гражданин. Коженов напомнил, что при получении гражданства мигрант обязан встать на воинский учет.

В Санкт-Петербурге ранее на церемонии приема в российское гражданство 11 мужчинам вручили повестки в военкомат. На мероприятии присутствовали представители военкоматов и руководства Военного следственного управления СК РФ по Западному военному округу.