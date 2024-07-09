В Федерации мигрантов объяснили, за что недопустимо выдворять иностранцев Глава Федерации мигрантов РФ: иностранцев недопустимо выдворять за нарушения ПДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающих в России иностранцев недопустимо выдворять из страны за нарушения правил дорожного движения, заявил в беседе с NEWS.ru президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов. По его мнению, необходимо пересмотреть действующие нормы по правонарушениям иностранцев, за которые их могут выдворить из РФ. Как отметил Коженов, если нарушения не связаны с терроризмом или общественной опасностью, то можно просто ограничиться штрафом.

У нас выдворяют за два простых правонарушения в течение трех лет. Это неправильно. Не надо их выдворять. Оштрафовали — и пусть дальше работают. По закону два раза ПДД нарушил на машине за три года — его выдворяют. Вы верите, что в Москве можно работать в такси без нарушений? На мой взгляд, неразумно. Человек работает, платит налоги, оказывает услуги людям, зачем выдворять? Если он не оплачивает штраф, уклоняется — 225-ю возбудите и выдворите, — высказался глава Федерации мигрантов.

Он подчеркнул, что в России можно ввести прогрессивную шкалу для штрафов иностранцам за нарушение ПДД. По словам Коженова, если человек работает, то нужно подходить к нему разумно, как к трудовому ресурсу.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают программу «управляемого найма» мигрантов на уровне федерального проекта. В частности, предлагается вынести дактилоскопию и проверку знания языка за пределы РФ и привязывать мигрантов к работодателям.