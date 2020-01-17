https://static.news.ru/photo/9b0aaa68-39ea-11ea-b145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации, как прекратить спам-сообщения и надоедливые звонки с рекламой.

В первую очередь нужно проверить, не давал ли владелец телефона сотовым операторам или банкам согласия на рассылку рекламы. Поскольку звонки и сообщения могут быть не от этих компаний, а от кол-центров.

Если такого согласия нет, то владельцу телефона нужно обратиться к распространителю спама, который обязан прекратить свои действия по первому устному требованию. В случае отказа гражданину следует обратиться в ФАС. Доказательством его словам могут послужить фотографии экрана с текстом, распечатка электронной почты с рекламным письмом или аудиозапись звонка.

Также потребуется заверенная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или СМС-сообщения, с ообщает «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, избавиться от телефонных мошенников, навязчивой рекламы и телефонного терроризма может помочь цифровой отпечаток звонка. Цифровой сертификат с системой шифрования может присваиваться каждому звонку операторами связи, считают в Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.