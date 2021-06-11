В фан-зонах Петербурга на Евро-2020 запретят работу общепита

https://static.news.ru/photo/797c768a-cc9f-11eb-8409-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге в фан-зонах Евро-2020 с 17 июня запретят работу точек общепита и продажу продуктов. Исключение сделают только для продажи напитков, сообщает РИА Новости.

Кроме того, рестораны Петербурга с той же даты не будут работать с 02:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос, в том числе в номера гостиниц, доставки на дом.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил работать в прежнем режиме только производственным столовым.

Приостанавливается с 17 июня работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станциях, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки, — сказано в его указе.

В кино снова будут пускать только 50% зала. Вообще на массовых мероприятиях будет до трёх тысяч человек, вне зависимости от того, в помещении оно проходит или на улице.

Кроме того, глава города рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

Самым посещаемым матчем чемпионата Европы по футболу стала игра Бельгия — Россия. Встреча группы B проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». На матч пустили 26 тысяч 264 человека — это 50% от заполняемости трибун.