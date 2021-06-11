В фан-зонах Петербурга на Евро-2020 запретят работу общепита

В Петербурге в фан-зонах Евро-2020 с 17 июня запретят работу точек общепита и продажу продуктов. Исключение сделают только для продажи напитков, сообщает РИА Новости.
Кроме того, рестораны Петербурга с той же даты
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил работать в прежнем режиме только производственным столовым.
Приостанавливается с 17 июня работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станциях, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки, — сказано в его указе.
В кино снова будут пускать только 50% зала. Вообще на массовых мероприятиях будет до трёх тысяч человек, вне зависимости от того, в помещении оно проходит или на улице.
Кроме того, глава города рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.
Самым посещаемым матчем чемпионата Европы по футболу стала игра Бельгия — Россия. Встреча группы B проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». На матч пустили 26 тысяч 264 человека — это 50% от заполняемости трибун.