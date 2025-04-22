Стало известно, кто и зачем похищает персональные данные россиян Глава F6 Кислицын: похитители персональных данных россиян действуют из-за рубежа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Похитители персональных данных активно используют мессенджер Telegram и площадки даркнета («темная Сеть», «скрытый интернет»), заявил технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицин во время пресс-конференции «Утечки персональных данных как социально-экономическая проблема». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, их деятельность в последние годы приобретает проукраинскую окраску.

Из того, что мы видим, по анализу тех мест, которые изучаем, — это Telegram, дарквеб (даркнет. — NEWS.ru). Сейчас, в последние годы, это окрашено политически — то есть это политически мотивированная деятельность, которая сводится к подрыву доверия к компаниям, — сказал он.

Кислицин подчеркнул, что многие злоумышленники действуют за пределами России и открыто продвигают проукраинскую позицию. По его словам, именно за рубежом в последнее время появляются громкие утечки данных россиян.

Это довольно угорелые каналы, которые толкают украинскую тематику и не скрывают политический окрас своих действий, — сказал он.

Кислицин отметил, что поимка таких злоумышленников осложняется тем, что многие из них действуют за рубежом, в частности на Украине. Он затруднился привести статистику по числу таких преступлений в России, переадресовав вопрос журналистов МВД.

В основном политически мотивированные взломы выполняются людьми, которые находятся снаружи страны и под российское правоприменение не подпадают, — пояснил глава F6.

Ранее главный редактор Business Information Security Association Михаил Смирнов заявил, что утечки данных россиян в среднем стоили компаниям 11 млн рублей. По его словам, при подсчетах учитывались обнаружение инцидента, ликвидация его последствий, а также принятие мер для недопущения в будущем подобных случаев.