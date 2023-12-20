В Евросоюзе объяснили, почему не сняли санкции с Абрамовича ЕС не снял санкции с Абрамовича, потому что он российский бизнесмен

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Роман Абрамович

Суд ЕС отказался снимать санкции против миллиардера Романа Абрамовича, потому что «определил его как российского бизнесмена», сообщает ТАСС. По словам представителя Абрамовича, он просто пассивный акционер в бизнес-сфере и никакого отношения к спецоперации на Украине не имеет.

Решение о сохранении санкций основано исключительно на том, что суд определил Абрамовича как «российского бизнесмена», а в соответствии с сегодняшними очень широко трактуемыми правилами ЕС, этого достаточно, чтобы оставаться под санкциями, — говорится в заявлении.

Весной прошлого года иностранные СМИ сообщали, что Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по соглашению о прекращении конфликта. Песков тогда отмечал, что бизнесмен не является официальным участником российской делегации, но привлечен для обеспечения контактов между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года Абрамович потерял $308 млн. В июне он и Александр Абрамов решили не выдвигать своего представителя в совет директоров компании «Норникель» в 2023 году. По данным журналистов, кипрская компания Crispian Investments Limited, акционерами которой и являются российские бизнесмены, владеет около 4% «Норникеля».

В июне сообщалось, что Абрамович не стал переводить Украине средства, полученные от продажи принадлежавшего ему футбольного клуба «Челси». Деньги должны были перевести еще прошлым летом, но этого так и не произошло.