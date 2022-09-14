В европейской части России ожидается потепление в ближайшие дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осень в Москве

В центре европейской части России ожидается потепление, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит «Интерфакс». При этом, по словам синоптика, грядущее повышение температуры будет нельзя назвать бабьим летом.

Начиная с четверга, температура воздуха повысится до +15 — +17 градусов днем, в пятницу и субботу — до +16 — +19, а по области [температура будет достигать] +20 градусов, — сообщил Вильфанд.

Отмечается, что похожая погода прогнозируется и в воскресенье.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал, что в последнее время темпы глобального потепления резко увеличились. По его словам, за 45 лет показатели роста среднегодовой температуры замедлить так и не смогли. Поэтому, оценивая темпы развития ситуации, ученый предположил, что к концу XXII века температура на планете может повыситься на 20 градусов.