https://static.news.ru/photo/0710cbec-cca5-11e9-9bec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе помнят о жертвах Беслана и солидарны с теми, кто потерял своих близких. Об этом сказано в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В коммюнике выражены слова поддержки всем родственникам жертв.

В сегодняшнюю 15-ю годовщину мы вспоминаем более 300 жертв, в том числе 186 детей, которые погибли во время трёхдневной осады, — приводит текст документа « Интерфакс ».

В ЕВС подчеркнули, что «в мире нет места терроризму».

Школа № 1 в Беслане была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1,2 тысячи человек — школьники, их родители и учителя. Три дня их держали в начинённом взрывчаткой спортивном зале без еды и воды. Во время штурма погибли или позднее скончались 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 пострадавших, 70 из них — дети.

Ранее News.ru писал, что День знаний в Северной Осетии в связи с 15-й годовщиной трагедии в Беслане перенесён на 4 сентября. 2 и 3 числа пройдут уроки мира и мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом.