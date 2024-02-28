В Европе сообщили о подготовке сценария на случай поражения Украины Правительство Нидерландов: сценарий на случай поражения Украины готовится

Фото: МО Украины

Евросоюз готовит сценарий на случай поражения Украины, сообщили в правительстве Нидерландов. Там отметили, что такая ситуация может нанести серьезный ущерб международному миропорядку, пишет Lenta.ru. В связи с этим правительство Нидерландов в частности обсуждает возможное развитие событий с исследовательскими институтами.

Внутри НАТО и ЕС обсуждаются все сценарии и их возможные последствия. <...> Потеря Украины нанесла бы серьезный ущерб Нидерландам, Европейскому союзу. <...> Хотя эти издержки гораздо шире, чем просто финансовые, и их трудно оценить количественно, правительство постоянно обсуждает с исследовательскими институтами, в том числе сценарии, — говорится в письме правительства.

В письме также отмечается, что помощь Украине является «инвестицией в коллективную свободу» Запада. Такой ответ правительство дало на обращение нидерландского депутата Дерка Босвийка, который задался вопросом, изучают ли ЕС и НАТО возможные последствия в случае поражения Украины.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте без помощи со стороны США. В то же время американские союзники отвернутся от Вашингтона, уверен он.