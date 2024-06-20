В Эстонии умерла народная артистка СССР ERR: 87-летняя народная артистка СССР Маргарита Войтес умерла в Эстонии

Фото: Волмер Т./Фотохроника ТАСС

Маргарита Войтес

В Эстонии на 88-м году жизни скончалась оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес. Причину смерти женщины телерадиокомпания ERR не сообщает. Войтес стала первой эстонской певицей, которую пригласили петь в Большом театре в Москве и дать сольный концерт в Центральном концертном зале «Россия».

Войтес родилась в Москве, а детство провела в Новосибирске. Переехав с семьей в Эстонию, закончила среднюю школу и поступила в Тартуский университет. Впервые вышла на сцену музыкального театра в 1957 году и исполнила оперетту Имре Кальмана «Виолы Монмартра». Окончив в 1964 году Таллиннскую консерваторию, стала солисткой театра «Ванемуйне», а спустя годы — Эстонского театра оперы и балета. Вместе с ней на сцене выступали Георг Отс, Хендрик Крумм, Иво Кууск и другие.

Несколькими днями ранее скончалась вдова Эльдара Рязанова и бывший худрук киноклуба «Эльдар» Эмма Абайдуллина. Ей было 83 года. Рязанов познакомился с третьей супругой в Доме кино в общей компании.