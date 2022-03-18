В ЕС заявили о работе над пятым пакетом санкций против России

В Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих введение нефтяного эмбарго, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата в ЕС. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине.

Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имён, — рассказал агентству европейский дипломат.

Отмечается, что обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.

Читатели британского издания Daily Mail ранее выразили своё недовольство ростом цен на различные категории товаров после введения санкций против России. Комментарии с критикой появились под публикацией заявления канцлера казначейства Соединённого Королевства Риши Сунака, который сказал, что «понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны».

Британцы назвали слова представителя властей «лицемерием». Некоторые отметили, что власти «потеряли связь с реальностью». Многие также заявили, что несмотря на резкий рост цен, правительство не собирается урезать налоги, а зарплаты при этом останутся на том же уровне.