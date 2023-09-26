В ЕС признали законным нарушение международного права Дипломат Логвинов: ЕС фактически узаконил экстерриториальное применение санкций

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В последнем пакете антироссийских санкций, принятом Евросоюзом, наблюдается фактическое узаконивание экстерриториального применения односторонних ограничений, заявил и. о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что ранее ЕС осуждал такие практики, называя их нарушением международного права.

Тут налицо двойные стандарты европейцев. Ведь Брюссель всегда заявлял, что экстерриториальное применение односторонних санкций противоречит международному праву. Несмотря на это, принятый в рамках 11-го пакета «инструмент по борьбе с обходом санкций» фактически узаконивает возможность экстерриториального применения еэсовских ограничительных мер, — заявил Логвинов.

Дипломат также отметил, что данный механизм направлен на то, чтобы заставить третьи страны присоединиться к экономической войне против России. Он подчеркнул, что угрозы негативных последствий для третьих стран сочетаются с обещаниями инвестиций и финансовой поддержки, которые не всегда подкреплены реальными действиями.

Ранее Европейский суд в Люксембурге отклонил иски от ряда российских миллиардеров, пытавшихся оспорить санкции. В частности, были рассмотрены дела Дмитрия Пумпянcкого, Геннадия Тимченко и Михаила Гуцериева. Они могут обжаловать решение в установленный срок.