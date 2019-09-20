https://static.news.ru/photo/132e48fe-dc55-11e9-bba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: sakhalin_government/instagram.com

В санкт-петербургском Эрмитаже представили отреставрированный глобус с часовым механизмом эпохи Возрождения.

Этот прибор воспроизводит модель Вселенной в соответствии с представлениями, которые сложились к концу XVI столетия в Европе.

Во время работы внутренний часовой механизм вращает небесный глобус и движет по эклиптике модели Солнца и Луны, показывая положение небесных тел и созвездий в реальном масштабе времени, — сообщает пресс-служба музея.

Данный глобус был создан в 1584 году мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнольдом, предположительно, по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II в качестве подарка Ивану Грозному.

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