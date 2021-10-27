В Эрмитаже мужчина повесил свой портрет в Военной галерее

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Обществу следует стремиться к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–85%, заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин. По его словам, этот показатель зависит от заразности вируса, передаёт РИА Новости.

Если коэффициент передачи, условно говоря, два, то есть человек в среднем заражает двух людей, то это одно значение, если 10, то другое. Чем выше коэффициент передачи, тем выше должен быть...