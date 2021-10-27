В Эрмитаже мужчина повесил свой портрет в Военной галерее

Государственный музей Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на мужчину, повесившего свой портрет в музее. Как сообщили «Подъёму» в пресс-службе учреждения, эти действия могут оскорбить защитников Отечества, поскольку лист с изображением появился в Военной галерее.
Портрет посетителя на стене галереи был замечен музейным смотрителем, после чего немедленно снят. Однако мужчина успел произвести фотосъёмку размещённого им объекта, с последующей публикацией в Сети.
В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства РФ, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Военной галерее висят портреты героев войны 1812 года. Мужчина написал в социальной сети, что хотел видеть себя среди «выдающихся людей».
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