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В Эрмитаже мужчина повесил свой портрет в Военной галерее

19:39, 27 октября 2021
В Эрмитаже мужчина повесил свой портрет в Военной галерее Фото: pixabay.com
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Государственный музей Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на мужчину, повесившего свой портрет в музее. Как сообщили «Подъёму» в пресс-службе учреждения, эти действия могут оскорбить защитников Отечества, поскольку лист с изображением появился в Военной галерее.

Портрет посетителя на стене галереи был замечен музейным смотрителем, после чего немедленно снят. Однако мужчина успел произвести фотосъёмку размещённого им объекта, с последующей публикацией в Сети.

В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства РФ, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Военной галерее висят портреты героев войны 1812 года. Мужчина написал в социальной сети, что хотел видеть себя среди «выдающихся людей».

Ранее Эрмитаж отправил жалобу NFT-платформе, допустившей «контрафактную» продажу NFT-токенов лидером немецкой рок-группы Rammstein, Тиллем Линдеманном.

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