В Эрмитаж попала картина осужденного рязанца Осужденный рязанец занял третье место на конкурсе картин в Эрмитаже

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Картина, написанная осужденным из рязанской исправительной колонии № 2, попала на выставку «Искупление и возрождение» в Эрмитаже. Работа увидела свет в рамках творческого конкурса, сообщает ГТРК «Ока». Работа попала в художественный музей в рамках творческого конкурса.

Участникам состязания предложили воссоздать шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына». В конкурсе участвовал заключенный, отбывающий срок в рязанской колонии. По итогам конкурса мужчине присвоили третье место. Его работа выполнена маслом, а над полотном он трудился три недели. Мужчина увлекается живописью и планирует продолжить творческую деятельность после освобождения через 3,5 года.

Ранее друг и коллега актера Михаила Ефремова Иван Охлобыстин рассказал, что артист в колонии работает на швейном производстве, делает молнии для защитных костюмов. Он трудится по восемь часов в день и может получать до пяти тысяч рублей. Также Ефремов принимает активное участие в жизни исправительного учреждения.

В мае британская королевская семья опубликовала первый официальный портрет Карла III. На полотне монарх изображен в красной форме Валлийской гвардии, картина выполнена в ярко-красных тонах с серо-черными вкраплениями. Картина вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети, которые, обсуждая выбранные цвета, сравнили его с описанным Данте адом и предположили, что король купается в крови.