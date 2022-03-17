В ЕР прокомментировали требование уволить Дворковича из «Сколково»

«Единая Россия» не принимала общепартийного решения потребовать увольнения Аркадия Дворковича с поста главы фонда «Сколково» за то, что тот осудил спецоперацию России на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате председателя партии. Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак назвал Дворковича национал-предателем и заявил, что партия выступает за его немедленное увольнение.

Что касается общепартийного решения, о котором говорил генеральный секретарь ЕР, то такого решения партия не принимала. Такое решение, исходя из сложившейся ситуации, вправе принять само лицо, замещающее должность в организации, — отметил собеседник агентства.

По словам источника, в партии у каждого её члена могут быть собственные оценки по поводу высказываний тех или иных лиц. Однако, учитывая сегодняшнюю ситуацию, нужно быть особенно внимательным к тому, что, кому и в каких выражениях ты говоришь, особенно на иностранном языке.

Как сообщил ранее Турчак, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением якобы «начатых Россией военных действий на Украине», а также выступил за санкции в адрес шахматистов РФ и Белоруссии, которым следует запретить представлять свои страны. По его словам, поведение Дворковича — это не что иное, как национал-предательство.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Дворкович после своих слов о действиях российских военных на Украине должен сам принять решение, оставаться ли на посту директора фонда «Сколково» или нет. Он подчеркнул, что Кремль не может вмешиваться в «партийные дела» «Единой России».