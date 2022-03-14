В ЕР предложили законопроект о наказании за исполнение санкций внутри РФ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предложит рассмотреть законопроект о наказании лиц, которые внутри страны будут следовать западным санкциям против РФ, сообщает пресс-служба ЕР на своём сайте. Турчак сообщил, что факты следования западным санкциям внутри России являются косвенным свидетельством их поддержки.

Предлагаем установить жёсткую, в том числе уголовную ответственность таких субъектов, их руководителей, — говорится в заявлении Турчака.

«Единая Россия» ранее выступила с предложением национализировать производства компаний, объявивших о своём выходе с российского рынка и закрытии производств на территории страны во время проведения спецоперации на Украине. Этот шаг необходим для сохранения рабочих мест и защиты граждан государства в санкционной войне, сообщает секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, задачей «Единой России» является сохранение рабочих мест. Партия не позволит разрушить экономику России и её производственный потенциал изнутри.

Тем временем ЕС собирается ввести санкции против «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти», а также заблокировать инвестиции в проекты добычи и разведки топлива. Несмотря на рестрикции, Европейский союз продолжит покупать нефть у российских компаний.