В ЕР предложили штрафовать за незаконный сбор пожертвований

https://static.news.ru/photo/efec17dc-404d-11eb-98f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предусматривает наказание в виде штрафа за сбор пожертвований с нарушением установленных правил. Авторами инициативы являются депутаты фракции «Единая Россия».

Согласно документу, установка ящика для сбора пожертвований от имени некоммерческой организации лицом, не имеющим на это права, повлечёт для граждан штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Сумма взыскания с должностных лиц составит 20–50 тысяч рублей, а с организаций — 50–150 тысяч рублей. Кроме того, сам ящик будет конфискован.

В случаях, когда ящик для пожертвований установлен правомерно, но с нарушением определённых законодательством правил, должностным лицам будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а юрлицам — от 10 до 50 тысяч. Помимо денежного взыскания также предусматривается возможность конфискации ящика, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что прихожанка одного из челябинских храмов обнаружила на торговой онлайн-площадке Avito несколько кукол, которые незадолго до этого пожертвовала нуждающимся. Женщина призналась, что усомнилась в искренности представителей храма, так как прояснить с ними ситуацию ей не удалось. Судя по всему, процесс отслеживания благонадёжности одаряемых либо не налажен, либо даёт сбои.