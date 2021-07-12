В ЕР предложили сделать занятия в школьных секциях бесплатными

Партия «Единая Россия» предлагает сделать бесплатными занятия в школьных секциях для детей до 18 лет. В предвыборной программе партии, опубликованной на сайте ЕР, говорится о необходимости развивать сеть детских спортивных, технических, инженерных кружков, а также центров художественного образования.
Помимо этого, партия выдвинула предложение ввести систему поддержки участия детей в спортивных или культурных соревнованиях, включая оплату проезда и проживания. Таким образом депутаты предлагают помочь семьям, снизив их расходы.
Что касается системы обучения в вузах, в ЕР
Ранее сообщалось, что предвыборная программа ЕР разделена на два блока — «Благополучие людей» и «Сильная Россия».
Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.