В епархии рассказали о последствиях для поддержавших Сергия монахинь

https://static.news.ru/photo/3c60f964-ec68-11ea-a3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Отказ монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного лишённым сана схимонахом Сергием, уйти в другие обители нарушает монашеский обет послушания. Об этом заявил секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников).

Ранее сообщалось, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь Среднеуральского женского монастыря в другие обители. Монахи должны уйти в мужские монастыри. Однако, более 150 монахинь направили открытое письмо в епархию, в котором сообщили об отказе покинуть монастырь и Сергия.

Как сообщает ТАСС, игумен Вениамин прокомментировал это послание. По его словам, в нём есть ряд неточностей, которые говорят о том, что у монахинь обители плохое понимание сути монашеского послушания.

Им не была «предоставлена возможность добровольного перехода в другие монастыри», как говорится в послании. Насельницы обители были направлены в иные монастыри по послушанию, — цитирует его агентство.

Вениамин напомнил, что обет послушания — один из монашеских обетов. Кроме того, он добавил, что монахини называют Сергия схиигуменом, хотя он был извержен из сана и не может, согласно церковным канонам, быть духовником.

Такие ошибки, по мнению епархии, прямо показывают, отсутствие у насельников монастыря достойного, основанного на тысячелетних канонических традициях духовного руководства.

Игумен Вениамин напомнил, что наказать монаха невозможно, но, если он лишь по виду несёт жизнь покаянную, а по факту самовольную, церковь, отвергающая всякую ложь, «вынуждена будет засвидетельствовать фактическое прекращение им монашеской жизни». А в случае упорства об этом будет объявлено открыто, чтобы «отделить настоящих монахов от тех, кто лишь носит монашескую одежду, но не ведущих монашескую жизнь».

Схимонах Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь. Екатеринбургская епархия лишила Сергия сана за нарушение священнической присяги, патриарх утвердил приговор. Ранее, 27 апреля, схимонаха отстранили от проповедей после появления видеозаписи, на которой он призывал людей посещать храмы во время режима самоизоляции. Сергий отрицает пандемию коронавируса.

Как писал NEWS.ru, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от Церкви участников служений, которые проводил лишённый сана опальный схимонах Сергий.