В Ельцин Центре назвали главную ошибку Горбачева В Ельцин Центре заявили, что основной ошибкой Горбачева было желание перестроить власть СССР

Фото: Thomas Koehler/Global Look Press

Михаил Горбачев

Президентский центр Бориса Ельцина выразил искренние соболезнования родственникам, друзьям и коллегам скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева. Как рассказали NEWS.ru представители пресс-службы Ельцин Центра, основной ошибкой Горбачева стало его желание перестроить советскую власть. По их мнению, руководство можно было только «сломать».

Он искренне считал, что советскую систему можно постепенно перестроить. Ошибался: ее можно было только сломать. Что подтвердил трагический август 1991 года, когда его вчерашние соратники, организовавшие ГКЧП, предали своего лидера, отстранили его от власти и предприняли попытку вернуть страну в тоталитарное прошлое, — сказали в Ельцин Центре.

Там напомнили, что в период перестройки в команде Горбачева был и первый президент России Борис Ельцин. Позднее политики разошлись из-за разногласий и стали основными оппонентами. Ельцин обвинил Горбачева в отступлении от принципов, которые он сам провозглашал. В Ельцин Центре отметили, что судьбы двух лидеров страны были схожи — они оба получили поддержку в начале реформ, а после пережили общественное разочарование.

Реформаторов редко оценивают по достоинству при их жизни. Судьба Горбачева ещё раз подтвердила это правило. Но история нашей страны не кончается завтра. Рано или поздно то, что сделал Михаил Горбачев, и то, чего он не сумел сделать, будет оценено по достоинству. И его имя займет заслуженное место в учебниках отечественной истории, — убеждены представители культурного центра.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил NEWS.ru, что Горбачев не собирался специально разваливать страну. По его словам, «так сложились обстоятельства, Горбачев оказался не на своем месте, как и Борис Ельцин». Политик добавил, что Горбачеву «попались не те люди».