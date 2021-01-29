В Екатеринбурге завели два дела из-за нападения на полицейских 23 января

https://static.news.ru/photo/be3e283e-62ed-11eb-bfb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

После несогласованной акции 23 января в Екатеринбурге возбудили два уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Подозреваемые задержаны.

Фигурантами дел являются двое мужчин 1996 и 1997 года рождения. Согласно данным следствия, они во время протестной акции напали на сотрудников ППС в сквере в честь 275-летия Екатеринбурга. Предполагается, что таким образом мужчины пытались полицейским помешать исполнять обязанности по охране общественного порядка.

Следователи проводят работу по сбору доказательств и процессуальные действия с подозреваемыми. Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается на сайте СКР по Свердловской области.

23 января в ряде российских городов прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано несколько тысяч участников митингов, в том числе около 300 несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что сторонники Навального анонсировали новые акции на 31 января. В МВД и Генпрокуратуре России в связи с этим напомнили об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках. Самое суровое наказание предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.