В Госдуме отказались преследовать геев и лесбиянок

https://static.news.ru/photo/6763e93e-76a9-11eb-9017-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков потребовал наказывать СМИ, которые публикуют информацию о представителях ЛГБТ.

На встрече с депутатом Государственной думы Павлом Крашенинниковым он попросил парламентария помочь остановить «распространение содомии в обществе». Он обратил внимание на сеть городских порталов, где регулярно публикуются статьи, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, в том числе среди несовершеннолетних.

Крашенинников заявил, что парламент уже закрепил в Конституции России понятие брака как «союза мужчины и женщины».

Мы преследовать этих людей не будем, как в советское время или гитлеровской Германии. С точки зрения правовых возможностей <...> мы совершенно точно обозначили, что такое брак. Другого брака у нас не будет, — цитирует депутата Госдумы Znak.

Ранее заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила создать отдельный государственный орган для обеспечения демографической безопасности России — министерство демографической и семейной политики. Парламентарий заявила, что комплексное формирование политики государства в области семьи невозможно без сбора и анализа дополнительных демографических данных.

По словам Пушкиной, власти России не владеют в полной мере статистикой по целому ряду важных для формирования семейной политики социальных групп, таких как пары, живущие без регистрации брака, или матери одиночки. Депутат добавила, что о количестве представителей ЛГБТ-сообщества и их влиянии на демографию у государства нет никаких данных, писал NEWS.ru.