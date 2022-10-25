В Екатеринбурге выставили на продажу бомбоубежище с шестью комнатами В Екатеринбурге на аукцион выставлено бомбоубежище с начальной стоимостью 1,13 млн рублей

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В Екатеринбурге на аукционе выставили на продажу бывшее бомбоубежище, построенное во времена СССР, сообщает издание «Секрет фирмы». В бункере проведены все необходимые коммуникации, однако подземное помещение площадью 154 кв. м требует ремонта. Отмечается, что кадастровая стоимость объекта составляет 4,6 млн рублей, однако на торгах он появился с минимальной стоимостью 1,13 млн рублей.

Приватизировать нежилое здание общей площадью 154 квадратных метра, расположенное на проспекте Ленина, 8, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, — говорится в распоряжении о продаже.

В бункере есть два выхода и 11 помещений: коридор, два тамбура, шесть комнат и еще две технические комнаты. Как пишет издание, в 2008 году бомбоубежище списали, однако помещение до сих пор подключено к коммуникациям, при этом проводку и канализацию необходимо отремонтировать.

Бункер поможет обеспечить безопасность вам и вашей семье на случай природных бедствий, техногенных катастроф, массовых беспорядков и военных действий. В спокойное время они (помещения. — NEWS.ru) могут быть использованы для хранения продуктов, инструментов или запаса вещей, — указано в объявлении.

Отмечается, что долгое время в убежище хранили различный хлам, состояние бункера сильно ухудшилось и требует основательного ремонта. Торги пройдут 23 ноября, для подачи заявки необходимо внести задаток в размере 228 тысяч рублей.

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