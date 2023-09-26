В Екатеринбурге установлен погодный рекорд, державшийся 143 года В Екатеринбурге 25 сентября стало самым жарким за 143 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 25 сентября был зафиксирован абсолютный температурный рекорд, превышающий данные за последние 143 года, написал синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Среднесуточная температура составила 18 градусов.

Дневной максимум температуры: 23,9 градуса тепла. Ночной минимум составил 13,2 градуса. Среднесуточная температура 25 сентября: 18 градусов — самый теплый день, как минимум, за 143 года, — подчеркнул синоптик.

В Свердловской области максимальная дневная температура составила 25,3 градуса. 26 сентября в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и возможен небольшой дождь утром. Дневная температура будет колебаться от 15 до 17 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 7–12 градусов. На Среднем Урале температура днем будет колебаться от 14 до 19 градусов, а ночью поднимется до 12 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, что в Сибири с 25 сентября до 1 октября практически каждый день будут идти существенные осадки. В большинстве районов выпадет снег. Такой прогноз, по его словам, касается не только высокогорных районов, но и предгорья. Он добавил, что холодные воздушные массы из Красноярского края двинутся на юго-восток и к середине недели придут на Байкал. Там дневная температура будет держаться в районе 5–7 градусов, а ночная — 0–2 градуса.