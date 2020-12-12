В Екатеринбурге пьяный мужчина избил прибывшего на вызов врача

https://static.news.ru/photo/f6d13806-3c75-11eb-a6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге врача, прибывшего на вызов к ребёнку, избил пьяный мужчина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он рассказал, что инцидент произошёл по адресу: переулок Трамвайный, 3. В дежурную часть поступило сообщение, что мужчина избил врача, прибывшего на вызов к ребёнку.

На месте нарядом полиции задержан 46-летний местный житель с признаками сильного алкогольного опьянения, — цитирует ТАСС Горелых.

Он добавил, что мужчина доставлен в дежурную часть территориального ОВД. Пока в его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Однако дело могут переквалифицировать на уголовное — за умышленное причинение вреда здоровью, в зависимости от тяжести ущерба. Отмечается, что задержанный уже был ранее судим за подобного рода преступления.

Как писал NEWS.ru, в Тверской области мужчина открыл огонь по подросткам из ружья. Инцидент произошёл, когда они проходили мимо автомобиля. Из машины вышел местный житель и начал стрелять по детям. Двое из них получили ранения. Пострадавшие уверяют, что не знают стрелка и им неизвестны мотивы нападения.