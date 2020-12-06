В Екатеринбурге проверят инцидент с пожелавшим пациентам смерти медбратом

https://static.news.ru/photo/78938fec-3866-11eb-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга проводит проверку данных о медбрате одной из местных больниц, который, по сообщениям СМИ, якобы пожелал смерти пациентам с COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Жительница города ранее рассказала, что её бабушку госпитализировали в хирургическое отделение больницы №14 с COVID-19 и пневмонией, поразившей уже 90% лёгких. В реанимации один из медбратьев заявил женщине, что он бы «всем здесь» сделал смертельный укол. Кроме того, по словам екатеринбурженки, ее бабушку выписали, не полностью вылечив от пневмонии. Видео с рассказом девушки опубликовал Telegram-канал Mash.

По сообщениям в СМИ о высказывании сотрудника больницы Горздравом проводится проверка. Если факт частично или полностью подтвердится, будут приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении.

В оперштабе подчеркнули, что даже в ситуации высокой нагрузки, с которой сейчас столкнулись российские медики, «подобные высказывания в адрес пациентов недопустимы». Для выяснениях всех обстоятельств родственников пациентки призвали обратиться к руководству больницы. При этом в оперштабе отметили, в ГКБ №14 нет дефицита коек, в том числе в отделении реанимации, а врачи осуществляют переводы пациентов внутри больницы или на амбулаторное лечение по показаниям, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Свердловской области пациент с пневмонией и кашлем с кровью умер, не дождавшись перевода в реанимацию. Об этом рассказали его сестра и сосед по палате.